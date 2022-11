Vremea se răcește considerabil săptămâna aceasta

10:40

Uniunea Europeană susține Republica Moldova, iar vizitele înalților demnitari europeni la Chișinău sunt o dovadă în plus în acest sens. Potrivit președintelui Parlamentului Igor Grosu, vizita în Republica Moldova a șefei Comisiei Europene reprezintă un puternic mesaj de sprijin pentru cetățenii țării, o mare parte din banii anunțați fiind destinați...