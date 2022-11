E posibil sau nu de aflat cine a spart conturile demnitarilor moldoveni pe Telegram – Ce spune directorul SIS

19:50

Comentatorul politic de la București, Cristian Hrițuc consideră că PAS nu trebuie să ascundă acest scandal cu scurgerile de informații în care este vizat ministrul Justiției. Este nevoie de o demisie, a lui. PAS trebuie să renunțe la Litvinenco pentru a putea să intre într-un proces de recredibilizare, notează Hrițiuc. Cele mai grave lucruri care ... Expert de la București: PAS nu trebuie să ascundă acest gunoi sub preș. Litivinenco trebuie să-și dea demisia