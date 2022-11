BREAKING! Negocieri secrete între americani și ruși, la Ankara – Șeful spionajului, la discuții

10:00

Președintele Republicii Moldova Maia Sandu are întrevedere astăzi, 10 noiembrie, cu Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care efectuează o vizită de lucru în țara noastră. Cele două oficiale au susținut declarații de presă. Ursula von der Leyen a declarat că Republica Moldova va primi sprijin suplimentar ca să poată procura mai multe volume ... Ursula von der Leyen: Moldova va primi 250 milioane de euro din partea UE pentru a face față crizei The post Ursula von der Leyen: Moldova va primi 250 milioane de euro din partea UE pentru a face față crizei appeared first on Politik.