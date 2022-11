„Rușii vor fugi”: Ce spun tătarii din Crimeea despre situația din peninsulă

Locuitorii din Crimeea vor fi la fel de fericiți să întâmpine armata ucraineană precum cei din Herson, afirmă Eskender Bariev, un membru al Mejlis, legislativul tătarilor din Crimeea, citat de revista The New Voice of Ukraine, scrie hotnews.ro.

