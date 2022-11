Dragalin, întrebată „când va fi adus Platon în Moldova”: Un procuror nu poate să zboare la Londra să-l caute. Jurnaliștii deseori pot mai multe decât noi

14:00

Pe data de 15 noiembrie 2023, planeta noastră va atinge pragul de 8 miliarde de oameni. În timp ce unii experți privesc cu îngrijorare acest lucru și vorbesc despre o suprapopulare, cei mai mulți dintre specialiști spun că cea mai mare problemă este consumul excesiv de resurse de către cei mai bogați rezidenți, notează france24. „Dacă toată lumea de pe planetă ar trăi ca un cetățean al Indiei, am avea nevoie doar de o capacitate de 0,8 Pământuri pe an. Dacă toți am consuma ca un rezident al Statelor Unite, am avea nevoie de cinci Pământuri pe an”, spun experții de la Global Footprint Network și WWF, potrivit digi24.ro.