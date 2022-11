(VIDEO) Ședința de la Președinție s-a încheiat. Deputații PAS au povestit despre ce s-a discutat

15:00

Presupuse discuții pe Telegram ale consilierului prezidențial Dorin Recean au fost publicate pe 11 noiembrie pe același site, unde acum două zile au apărut conversațiile ministrului Justiției Sergiu Litvinenco. Dorin Recean nu a comentat deocamdată informațiile publicate. NM i-a solicitat comentariul cu privire la autenticitatea discuțiilor. De asemenea, am solicitat un comentariu din partea Președinției. […] The post Au fost publicate presupuse discuții ale consilierului prezidențial Dorin Recean. Președinția: sunt fabricate appeared first on NewsMaker.