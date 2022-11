Premieră în lumea medicală. Ficatul unei femei în vârstă de 100 de ani a fost transplantat cu succes la un pacient

21:40

Agenția Europeană de Mediu avertizează că 90.000 de europeni ar putea muri în fiecare an din cauza caniculei până în 2100, dacă nu vor fi luate măsuri împotriva crizei climatice care distruge planeta. „În lipsa unor măsuri de adaptare, şi în condiţiile unui scenariu de încălzire globală de 3 grade...