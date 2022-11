Lista miniștrilor care își vor da demisia in corpore cu Natalia Gavrilița

10:50

Arheologii au descoperit un tunel săpat în stâncă sub templul antic egiptean Taposiris Magna, care ar putea duce la mormântul Cleopatrei, ultima conducătoare a Egiptului Ptolemeic între anii 51-30 î.Hr. Tunelul a fost descoperit de arheologul Kathleen Martinez de la Universitatea din Santo Domingo, care a fost implicată de mult timp în cercetări despre Cleopatra, ...