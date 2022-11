Șeful Armatei britanice: Rusia a eșuat în obiectivele sale strategice; A vrut să subjuge Ucraina, dar se întâmplă opusul

07:20

Popescu, la Paris: Republica Moldova are nevoie de 1,1 miliarde de euro pentru această iarnă Republica Moldova, confruntată cu probleme grave de aprovizionare cu gaz rusesc şi electricitate din Ucraina, are nevoie de 1,1 miliarde de euro suplimentari pentru a acoperi costurile energetice în această iarnă, a declarat ministrul de externe Nicu Popescu, pentru France Presse. „Situaţia noastră este foarte, foarte dificilă”, a declarat Nicu Popescu în marja Forumului pentru Pace de la Paris. „Ţara no...