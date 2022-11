VIDEO. Explozie puternică într-o zonă pietonală din Istanbul. Patru oameni au decedat iar 38 au fost răniţi

Duminică, 13 noiembrie, o explozie puternică a avut loc pe celebrul bulevard pietonal Istiklal din Istanbul, transmite News.ro. Guvernatorul Ali Yerlikaya a anunţat că în urma exploziei au murit patru oameni şi au fost răniţi 38, conform primelor date. Explozia a avut loc aproximativ la ora locală 16.20. ️️Explosion occurred in the center of Istanbul, …

