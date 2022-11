Locuitorii Chișinăului cer implicarea Poliției: protestatarii își satisfac necesitățile fiziologice în preajma caselor în care locuiesc 

10:50

Sergiu Litvinenco a dat de înțeles că nu va răspunde solicitărilor privind demisia din funcția de ministru al Justiției. Într-o declarație publicată pe 11 noiembrie, oficialul a subliniat că nu a încălcat legea, iar conversațiile private scurse pe internet ar fi fost rupte din context cu scopul denaturării informației și manipulării. Potrivit lui Litvinenco, în […] The post Ministrul Justiției, despre eventuala demisie după scurgerea conversațiilor private: „Nu am comis acte care să încalce legea” appeared first on NewsMaker.