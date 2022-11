Crimeea va fi eliberată anul viitor – fostul comandant al armatei americane.

12:00

Republica Moldova va continua să beneficieze de sprijin financiar din partea Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare. Prioritățile BERD pentru Republica Moldova au fost discutate de Președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu delegația experților Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, condusă de Stephen Ostrowski, Director asociat, Consilier principal pentru strategie și coordonare a politicilor. În cadrul [...] The post Inițiativele de consolidare a rezilienței Republicii Moldova, discutate de Președintele Parlamentului cu experții BERD appeared first on politics.md.