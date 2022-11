Roberta Metsola, întâlnire cu premierul Natalia Gavrilița și cu tineri activiști din R. Moldova

11:40

Zeci de oameni au protestat astăzi în scuarul teatrului de Operă și Balet „Maria Bieșu", lângă Președinție, în contextul vizitei la Chișinău a Președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Manifestanții i-au cerut demnitarului european să asculte opinia poporului Republicii Moldova despre guvernare și au acuzat-o pe șefa statului de prezentarea unor rapoarte distorsionate oficialilor [...]