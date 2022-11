Ucraina // Autorităţile ruse de ocupaţie anunţă că se pregătesc să părăsească oraşul Nova Kahovka

19:40

După ce au eliberat orașul Herson, aflat de mai bine de nouă luni sub ocupație rusă, soldații ucraineni se întorc la rudele lor din oraș. Într-un filmuleț apărut pe rețele de socializare, un militar ucrainean se întoarce la bunica sa, care cade în genunchi și plânge când îl vede. This video will make you cry • Grandmother on her knees meets her grandson, who liberated Kherson. pic.twitter.com/CwTXQGalBc — ТРУХА️English (@TpyxaNews) November 12, 2022...