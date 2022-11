„And Just Like That…”: Ce trebuie să știi despre sezonul 2

O întrebare care ardea în mintea nenumăraților fani din întreaga lume. Ar fi posibil un sezon 2 pentru serialul And Just Like That…? HBO Max a anunțat marea veste printr-un scurt videoclip pe Instagram. Reboot-ul „Sex and the City” va avea o continuare! Serialul „Sex and the City” a fost o adevărată revoluție în lumea […] Articolul „And Just Like That…”: Ce trebuie să știi despre sezonul 2 apare prima dată în ea.md.

