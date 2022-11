(FOTO) Mesajul Maiei Sandu pentru ucraineni, cu ocazia eliberării Hersonului

08:30

Oamenii legii au inițiat în dimineața de 11 noiembrie percheziții într-o cauză penală cu privire la pregătirea „dezordinilor în masă". Informația a fost confirmată de Inspectoratul General al Poliției. „La moment, angajații Direcției investigații criminalitate organizată a INI și cei ai Direcției Generale Urmărire Penală, în comun cu procurorii PCCOCS, desfășoară percheziții la mai mulți […]