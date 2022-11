Dughin îl critică pe Putin pentru pierderea Hersonului: „Rușii suferă de parcă le-a fost smulsă inima din piept”

20:20

Ex-deputatul Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Andronachi, rămâne în arest preventiv în Penitenciarul nr. 13. Se întâmplă după ce magistrații de la Curtea de Apel au respins contestarea depusă de avocații acestuia. Informația a fost confirmată de către PRO TV. Avocații lui Andronachi au cerut Curții de Apel ca ex-deputatul democrat să fie eliberat. […] The post Ex-deputatul democrat Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv în Penitenciarul nr. 13 appeared first on NewsMaker.