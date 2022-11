(VIDEO) DoReDos, după finala concursului desfășurat de postul rusesc Rossia1: „Nu simțim niciun pic de dezamăgire”

16:50

Agenția pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) a rămas fără conducere, după ce Serghei Merjan și-a dat demisia din funcția de director al instituției. Informațiile au fost făcute publice pe pagina oficială a Agenției. Agenția pentru Soluționarea Contestațiilor a informat că Serghei Merjan a înnaintat Parlamentului o cerere de demisie. „Astăzi, 10 noiembrie 2022, la prima oră, […] The post Directorul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor și-a dat demisia appeared first on NewsMaker.