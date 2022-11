Turcia numește un ambasador în Israel după o pauză de patru ani

18:00

Herson a revenit sub controlul Ucrainei; Oamenii au întâmpinat armata ucraineană cu lacrimi și ovații // VIDEO Serviciile de informații militare ucrainene (GRU) au anunțat oficial că orașul Herson a revenit sub controlul Ucrainei. Primii soldați ucraineni care au ajuns în orașul Herson, după mai mult de opt luni de ocupație rusă, au fost întâmpinați cu lacrimi de fericire de către localnici. The #AFU reported about the liberation of dozens of villages in the Kherson region. In #Kherson itself, r...