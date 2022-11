Toate bananele sunt radioactive? Ce înseamnă asta…

13:10

Ceea ce săptămâna trecută era o intenție – European Bank for Reconstruction and Development era gata să ne ofere finanțare suplimentară în valoare de 100 milioane de euro, pentru implementarea deplină a Proiectului Reabilitarea Drumurilor în Republica Moldova, astăzi a devenit o certitudine. Or, a fost semnat un Acord, conform căruia vom mai […]