Faceți rezerve de apă potabilă. Se anunță sistări pe mai multe adrese din capitală și suburbie

„În ultima perioadă, şi eu, şi colegii mei am fost sesizaţi de nenumărate ori de oameni de la sate, care pur şi simplu nu înţeleg ce se întâmplă cu agricultura noastră. Oamenii ne spun că Moldova parcă e ţară agrară, dar agricultura e neglijată totalmente de autorităţi şi astfel riscă să dispară. Şi aceasta în condiţiile în care, având producţie agricolă proprie, dacă situaţia era gestionată corect, am fi putut atenua impactul devastator al inflaţiei şi face măcar cât de cât mai bună viaţa oamenilor. Dar autorităţile continuă să trăiască într-o lume paralelă şi neglijează acest aspect de importanţă vitală, iar o dovadă în acest sens sunt chiar cifrele oficiale ale Biroului Naţional de Statistică, la care am apelat încercând să răspund îngrijorărilor formulate de cetăţenii noştri”, a scris liderul PACE, Gheorghe Cavcaliuc.