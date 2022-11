Ce a spus șeful PA, Dragalin despre informațiile de pe Telegram în care este vizată și ce a decis CSP-ul

15:10

În acest an, recolta de sfeclă de zahăr le-a lăsat un gust amar agricutorilor, deoarece este cu 35 la sută mai slabă faţă de 2021. Primăvara rece şi vara secetoasă au tăiat şi din cantitate, dar şi din calitate. La nordul Republicii Moldova, oamenii au strâns 40 de tone de sfeclă de zahăr la hectar, ... În acest an, recolta de sfeclă de zahăr este cu 35% mai slabă faţă de anul trecut The post În acest an, recolta de sfeclă de zahăr este cu 35% mai slabă faţă de anul trecut appeared first on Politik.