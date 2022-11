Precizările companiei Moldovagaz privind volumul consumului de gaze naturale în luna octombrie

16:10

UPDATE 16:00 Orașul Herson a revenit sub controlul trupelor ucrainene. Forțele armate au intrat în oraș. „Herson revine sub controlul Ucrainei, unitățile forțelor armate ucrainene intră în oraș. Rutele de retragere ale ocupanților ruși sunt sub controlul focului armatei ucrainene. Orice încercare de a se opune Forțelor Armate ale Ucrainei va fi zadarnică”, potrivit unui comunicat al...