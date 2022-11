Biden a confundat Hersonul cu un oraș din Irak

19:00

Contractele futures pe gaze din decembrie pe indicele hub TTF în timpul tranzacționării pe 11 noiembrie au scăzut cu 8,8 la sută, la 1.065 USD per mia de metri cubi.Acest lucru este dovedit de datele ICE ale Bursei de Valori din Londra.Prețurile erau la acest nivel la 12:14 ora Moscovei. La punctul de jos, pe 11 noiembrie, costul gazului a scăzut cu 10 la sută, la 1.049,6 USD per mia de me