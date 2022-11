Peste 250 de mii de lei, ridicați în cadrul perchezițiilor privind pregătirea dezordinilor în masă

09:00

Scoaterea în afara legii a Partidului politic Șor nu va însemnadispariția formațiunii de pe arena politică din Republica Moldova. Președintele Partidului Schimbării, Ștefan Gligor, spune că dacă Curtea Constituțională va declara neconstituțional Partidul Șor, liderii formațiunii pot crea rapid o nouă entitate politică. În același timp, reprezentanții puterii spun că... The post Odată scos în afara legii, Partidul Șor se poate deghiza sub un alt nume, opinii appeared first on Portal de știri.