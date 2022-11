Dosarul blanchetelor pentru pașapoarte: Nouă figuranți, trimiși în judecată

13:40

Fostul președinte al raionului Dubăsari Grigore Policinschi, vizat anterior în mai multe dosare penale, a fost numit la sfârșitul lunii octombrie în funcția de vicepretor al sectorului Botanica. Numirea sa a fost oficializată printr-o dispoziție semnată de primarul Ion Ceban. Ziarul de Gardă scrie că numirea lui Policinschi în funcția de vicepretor al sectorului Botanica nu […] The post Fostul președinte al raionului Dubăsari, vizat anterior în mai multe dosare penale, numit vicepretor al sectorului Botanica appeared first on NewsMaker.