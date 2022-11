Poarta Procurorului General interimar, vandalizată cu vopsea galbenă (Video)

14:20

Uniunea Europană nu va putea aloca Ucrainei anul acesta o tranșă de 3 miliarde de euro din pachetul din mai. Aparent, în condițiile crizei energetice, Europa însăși nu are destui bani. De menționat că încă din mai 2022, Comisia Europeană a decis să aloce Ucrainei asistență în valoare de până la 9 miliarde de euro.