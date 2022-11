VIDEO. Soldații ucraineni, întâmpinați cu lacrimi în ochi și cu flori de civilii din Herson: Nu vei mai fi nevoită să stai în pivniță

09:00

1. Raceala si gripa O bautura traditionala atunci cand esti racit sau esti gripat este sa amesteci miere in apa fierbine, alaturi de lamaie, scortisoara si ghimbir. Este recomandat sa se consume la fiecare doua ore. 2. Tuse Fierbe, timp de 15 minute, apa in care ai pus o ceapa taiata. Acest amestec are abilitatea …