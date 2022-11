Putin lipseşte de la Summitul G20 şi nu intervine nici prin videoconferinţă

22:40

Warren Beatty, legendarul actor din „Bonnie and Clyde”, acuzat că a agresat sexual o adolescentă în 1973 Warren Beatty, legendarul actor din "Bonnie and Clyde" şi regizorul premiat cu Oscar pentru "Reds", a fost acuzat săptămâna aceasta că a agresat sexual în 1973 o adolescentă, care avea pe atunci 14-15 ani, scrie The New York Times. Potrivit plângerii, depusă luni la Curtea Superioară din Los Angeles, actorul, care avea 35 de ani la momentul faptelor, şi-ar fi folosit statutul de vedetă pentru...