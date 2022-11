„A fost pus la cale cu ajutorul FSB-ului rusesc”. Deputat PAS, despre atacul cibernetic

11:50

Socialistul Adrian Albu a cerut, în cadrul ședinței Parlamentului, audierea ministrului Educației și Cercetării Anatolie Topală cu privire la compania „Copiii LGBT în Școala Ta". Albu a declarat că „de fapt are loc tatonarea terenului pentru promovarea așa-numitei diversități în școli". La rândul ei, deputata PAS Liliana Nicolaescu-Onofrei a spus că declarațiile colegului ei socialist […]