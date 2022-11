Luptătoarea Astasia Nichita va încheia acest an în rol de lider al clasamentului mondial

10:50

Președinta Republicii Moldova Maia Sandu consideră că decizia Gazpromului de a reduce volumul de gaz furnizat Republicii Moldova este una politică și nu comercială. Declarația a fost făcută în cadrul conferinței de presă din 10 noiembrie, în timpul vizitei oficiale efectuate la Chișinău de către președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. „Gazprom a redus […]