Ion Ceban: Sunt un primar incomod pentru guvernare

16:40

PSRM consideră că propaganda LGBT în școli „este un atac direct la adresa instituției familiei, a valorilor noastre tradiționale, precum și a normelor etice”. „În loc să soluționeze problemele social-economice, autoritățile moldovenești promovează și sprijină astfel de inițiative prin adoptarea diferitor acte normative, precum și prin susținerea directă și deschisă a comunității LGBT”, se arată [...] The post Socialiștii condamnă cu fermitate inițiativa de lansare în școlile din Moldova a campaniei de promovare a LGBT appeared first on politics.md.