Nicu Popescu, la Paris: „Sprijinul Franței va ajuta instituțiile noastre să gestioneze mai eficient procesul de aderare la UE”

Ucraina se află în cea de-a 261-a zi de rezistență împotriva Rusiei, după ce armata rusă a invadat statul vecin, la 24 februarie, la ordinul președintelui rus Vladimir Putin sub pretextul „denazificării și demilitarizării poporului ucrainean”. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenskiy, a anunțat joi seară că forțele de apărare au eliberat 41 de localități din sudul țării. Cel mai important oraș din regiune în acest moment care a revenit sub controlul Ucrainei, este Snigirevka. din regiunea Nikolaev. Acest oraș este situat în regiunea Nikolaev, lângă granița administrativă a regiunii Herson, și are o importanță strategică mare. Snigirevka a servit drept fortăreață importantă pentru armata rusă, deoarece se află la o răscruce pe căile de acces și, de fapt, deschide calea către Herson.De la începutul nopții, ucrainenii au raportat numeroase atacuri cu rachete ucrainene asupra unităților ruse care traversau râul Nipru, după ce o zi mai devreme Ministerul rus al Apărării a anunțat o „manevră” de retragere a trupelor de pe malul drept al Niprului.