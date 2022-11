(DOC) Mai mulți profesori din Moldova au primit distincții cu ocazia zilei profesionale

18:30

La împlinirea vârstei de 18 ani, tinerii vor primi câte 1 000 de lei în contul lor guvernamental, pe care o vor putea folosi pentru a merge la concerte, teatre, muzee. Un proiect în acest sens a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului de astăzi, 9 noiembrie. Programul național „Voucher cultural" este o inițiativă prin […]