David Beckham i-a "găsit" echipă lui Kylian Mbappe! Clubul din Anglia pe care l-a sfătuit să îl transfere

Conor McGregor vrea să cumpere Liverpool. Clubul a fost scos la vânzare Conor McGregor nu se lasă. După ce a anunțat că vrea să cumpere Chelsea, luptătorul spune acum că își dorește să achiziționeze Liverpool, după ce grupul care îi deține pe "cormorani" a anunțat că scoate clubul la vânzare. "Mi-ar face plăcere, am cerut deja informații despre asta imediat ce am aflat că este de vânzare. Ce răsturnare de situație! Ce club!", a spus Conor McGregor. În martie 2022, dublul campion mondial a spus c...