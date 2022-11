Expert de la București: PAS nu trebuie să ascundă acest gunoi sub preș. Litivinenco trebuie să-și dea demisia

09:30

România asigură Republicii Moldova peste 90% din necesarul de energie electrică, a declarat ministrul român al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. Potrivit oficialului, situația este gravă, iar România ajută Republica Moldova și cu furnizarea de păcură și lemne de foc. „Situaţia este gravă, pentru că în acest moment Republica Moldova are o situaţie energetică foarte complicată, ...