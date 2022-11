Victorie notabilă pentru Kiev: Forțele ucrainene au recucerit or. Snihurivka din Nikolaev, aflat pe drumul principal spre Herson

12:10

Actrița Jennifer Aniston a dezvăluit într-un interviu că nu a reușit să rămână însărcinată nici după ce a încercat fertilizarea in vitro și că a fost nevoită ani de zile ...