În nordul țării, „Fulger” va desfășura exerciții practice speciale, cu implicarea blindatelor

23:50

În finală, Djokovic va da piept cu marea revelație a circuitului masculin pe final de an, Holger Rune. Noul elev al lui Mouratoglou are 18 din ultimele 20 de partide câștigate, în această săptămână trecând de Wawrinka și de 4 jucători de top 10 ATP în drumul spre finală. Nole a câștigat ultimele două turnee ... Djokovic ajunge în finala Masters de la Paris – Se va duela cu danezul Holger Rune. The post Djokovic ajunge în finala Masters de la Paris – Se va duela cu danezul Holger Rune. appeared first on Politik.