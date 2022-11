Alegeri SUA: Valul republican nu a avut loc

16:40

Vicepremierul Andrei Spînu neagă că ar fi publicat pe canalul său de Telegram un mesaj, în care sunt aduse acuzații la adresa lui Sergiu Litvinenco. În cadrul ședinței de Guvern, Spînu a declarat că informațiile sunt false. "Nu am publicat eu acel mesaj, nici nu am reușit să văd despre ce este. Am fost în ședință. Este un mesaj publicat din […]