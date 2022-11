A depășit limita cu aproape 100 de km/h! Un vitezoman de 22 de ani la volanul unui Mercedes, oprit într-un sat din Comrat

12:10

Noua sirieni, dintre care opt copii, au murit in noaptea de marti spre miercuri in orasul Bursa, in nord-vestul Turciei, intr-un incendiu izbucnit in apartamentul lor. Incendiu in Turcia. Noua persoane, dintre care opt copii, si-au pierdut viata „Sunt noua cadavre la interior. Opt dintre ele