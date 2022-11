Un judecător cere demisia ministrului Justiției, după informațiile apărute, pe Telegram, în spațiul public

17:40

Beneficiile potențiale ale proiectului energetic de la Vulcănești nu depășesc costurile, fapt ce nu mai justifică implementarea acestuia, spun cei de la Banca Mondială. Construcția stației back-to-back de la Vulcănești de 600 MW, nu mai este justificată tehnic și economic. Aceasta este concluzia unui studiu al Băncii Mondiale, prezentat Ministerului Infrastructurii și Dezvoltări Regionale. Studiul ...