Programul national „Voucher Cultural”, aprobat de Guvern

13:20

Arheologii din Egipt au descoperit un vast tunel subteran în apropierea orașului Alexandria și speră că acesta îi va duce la mormântul pierdut al reginei Cleopatra a VII-a, ultimul faraon al Egiptului și, probabil, cel mai faimos, relatează Times of Israel, transmite Digi24. Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt a declarat că tunelul lung de 1,3 kilometri a fost săpat în stânca de sub vechiul templu Taposiris Magna din Egipt. Tunelul, situat la peste 13 metri sub pământ, a fost descr...