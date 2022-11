Termoizolarea fațadei locuinței. Ce spune legea și ce amendă riști să primești dacă nu ai autorizație

15:00

Vinificatorii din Republica Moldova, care au participat la un concurs de profil în Canada, au adus acasă 39 de medalii, dintre care trei premii Grand Or, 29 medalii de aur și şapte medalii de argint.„Producătorii moldoveni au revenit victorioși din Canada. În acest an, 64 de vinuri de la 26 de companii au participat, datorită susținerii financiare a Oficiului Național al Viei și Vinului, la co