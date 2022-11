Acest hormon poate ameliora tulburările cognitive în cazul bolii Alzheimer

Oxitocina, "hormonul iubirii", poate ameliora tulburările cognitive în cazul bolii Alzheimer Boala Alzheimer este o formă comună de demență caracterizată prin tulburări cognitive și modificări comportamentale. Opțiunile actuale de tratament pentru boala Alzheimer se limitează la medicamente care ajută la gestionarea simptomelor. Un nou studiu a descoperit că un derivat al oxitocinei, cunoscut și sub numele de "hormonul iubirii", administrat prin intermediul pasajelor nazale, a îmbunătățit memoria la șoarecii cu deficiențe cognitive. Cercetătorii sugerează că descoperirile lor ar putea duce la opțiuni de tratament utile pentru Alzheimer în mediul clinic. Potrivit unui raport al Asociației Alzheimer din 2021, estimările din Statele Unite indică faptul că 6,2 milioane de persoane cu vârsta de peste 65 de ani trăiesc cu boala Alzheimer (AD). Raportul sugerează că acest număr ar putea crește la 13,8 milioane până în 2060, dacă nu apar opțiuni eficiente de prevenire sau tratament. În prezent, cauza bolii Alzheimer nu este pe deplin înțeleasă. Cu toate acestea, unele cercetări sugerează că acumularea de peptide amiloide B (AB) în creier ar putea juca un rol în dezvoltarea bolii. Cu toate acestea, potrivit unei declarații din 2022 a Institutului Național pentru Îmbătrânire (NIA), AD este o tulburare complexă care poate implica și alte modificări celulare. Pe lângă acumularea de AB, proteinele, inclusiv tau, TDP43 și alfa-sinucleina, pot fi, de asemenea, un factor. Mai mult, inflamația, genetica, factorii de mediu și modificările vasculare pot juca, de asemenea, un rol. În prezent, opțiunile de tratament al bolii Alzheimer se limitează la medicamente care pot ajuta la gestionarea simptomelor cognitive și comportamentale asociate cu această afecțiune. Acum, un nou studiuTrusted Source realizat de cercetătorii de la Universitatea de Științe din Tokyo a constatat că un derivat de oxitocină care penetrează celulele și care este administrat în pasajele nazale ale șoarecilor cu deficiențe de memorie a inversat deteriorarea cognitivă a rozătoarelor. Deși studiul a folosit șoareci și nu participanți umani, constatările sugerează că oxitocina ar putea reduce potențial deficiențele cognitive asociate cu boala Alzheimer. Rolul oxitocinei în reducerea tulburărilor de memorie Oxitocina este un hormon responsabil de comportamentele de legătură și de atașamentul romantic. Prin urmare, este adesea denumit "hormonul iubirii". Oxitocina joacă, de asemenea, un rol esențial în naștere și în alăptare. Într-un studiu anterior al cercetătorilor de la Universitatea de Științe din Tokyo, oamenii de știință au descoperit că oxitocina ar putea inversa efectele peptidelor amiloid-beta (Aβ) în hipocampul șoarecilor. Pornind de la aceste descoperiri, echipa de cercetători a încercat să examineze efectele oxitocinei la șoarecii cu deficiențe de memorie induse de Aβ. În mod specific, oamenii de știință au dorit să determine dacă oxitocina ar putea influența memoria spațială. În primul rând, oamenii de știință au pus șoarecii să efectueze testele Y-maze și Morris water maze (MWM) pentru a examina memoria spațială de lucru și memoria spațială de referință. De asemenea, echipa a evaluat activitatea locomotorie a rozătoarelor cu ajutorul unui sistem de numărare a activității pe mai multe canale. Apoi, la un grup de rozătoare, echipa a folosit administrarea intracerebroventriculară (ICV)Trusted Source pentru a furniza oxitocină în țesutul cerebral. Administrarea de oxitocină pe cale intranazală Din cauza naturii invazive a tehnicii ICV și a lipsei de practicitate în mediul clinic, oamenii de știință au folosit, de asemenea, administrarea intranazală (IN) pentru a administra oxitocină la un alt grup de șoareci. Potrivit studiului, peptidele precum oxitocina au o permeabilitate slabă a barierei hemato-encefalice - ceea ce înseamnă că nu pot intra cu ușurință în țesutul cerebral. Astfel, echipa a folosit un derivat de oxitocină care conținea peptide care penetrează celulele și o secvență care accelerează penetrarea pentru experimentele de administrare nazală. În plus, oamenii de știință au marcat derivatul cu izotiocianat de fluoresceină pentru a putea vedea cum se dispersează în țesutul cerebral cu ajutorul tehnicilor de imagistică. După ce șoarecii tratați cu oxitocină au efectuat testele de memorie spațială, oamenii de știință au descoperit că șoarecii care au primit oxitocină prin administrare ICV au prezentat îmbunătățiri ale memoriei atât la testul Y-maze, cât și la testul MWM. Implicații pentru tratarea bolii Alzheimer Șoarecii care au primit administrarea IN a derivatului de oxitocină au prezentat îmbunătățiri ale memoriei doar la testul Y-maze. Totuși, prin observarea oxitocinei marcate cu izotiocianat de fluoresceină, oamenii de știință au constatat că derivatul de oxitocină a fost dispersat în țesutul cerebral al rozătoarelor după administrarea IN. Potrivit autorilor studiului, rezultatele sugerează că administrarea prin IN a derivatului de oxitocină ajunge efectiv în țesutul cerebral și ar putea fi un tratament util pentru afectarea cognitivă în mediul clinic. "Echipa mea este prima care a demonstrat că derivatul de oxitocină poate îmbunătăți afectarea memoriei indusă de [peptida B-amiloidă] la șoareci", a declarat într-un comunicat de presă autorul principal al studiului, Jun-Ichiro Oka, Ph.D., profesor emerit la Universitatea de Științe din Tokyo. "Acest lucru sugerează că oxitocina ar putea ajuta la reducerea declinului cognitiv pe care îl observăm în boala Alzheimer". Efectele oxitocinei asupra cogniției: Experții își dau cu părerea După ce a analizat cercetarea, James Giordano, Ph.D., profesor de neurologie și biochimie la Georgetown University Medical Center, Washington, care nu a fost implicat în studiu, a declarat pentru Medical New Today: "Aceasta este o lucrare importantă prin faptul că demonstrează un rol putativ al neuropeptidei oxitocină atât în efectele protectoare, cât și oarecum restauratoare împotriva neurodegenerării (induse de amiloid). Mai mult, arată că atât oxitocina endogenă [cât și] oxitocina administrată în mod exogen pot exercita astfel de efecte într-un model animal." "În mod interesant, se știe că o neuropeptidă înrudită, vasopresina, contribuie, de asemenea, la formarea și procesarea memoriei în creierul mamiferelor, iar acest studiu poate arunca o nouă lumină asupra rolurilor interactive ale neuropeptidelor în sănătatea creierului, protecția împotriva stresului oxidativ și în susținerea funcțiilor neurocognitive." A declarant, James Giordano, Ph.D., profesor de neurologie Dr. Ajay Verma, Ph.D., partener general al Formation Venture Engineering și fost profesor de neurologie la Uniformed Services University of the Health Sciences, de asemenea neimplicat în studiu, a declarat pentru MNT: "Această cercetare a grupului lui Akiyoshi Saitoh de la Universitatea de Științe din Tokyo poate avea implicații pentru cercetarea în domeniul bolii Alzheimer, precum și pentru administrarea de medicamente pe creier. Acești oameni de știință au raportat anterior efectele benefice ale oxitocinei asupra țesutului cerebral izolat și acum arată acest lucru într-un model animal viu de disfuncție a memoriei indusă de amiloid". "Livrarea peptidelor precum oxitocina în creier este o provocare, astfel că acești cercetători au lucrat la modificări noi pentru a facilita această livrare", a declarat Dr. Verma. "Livrarea intranazală (IN) a medicamentelor peptidice a fost mult timp căutată ca o cale neinvazivă către creier și, deși această abordare funcționează adesea bine la animalele cu botul lung, în mod istoric nu s-a transpus bine la primate, inclusiv la oameni. Acest studiu arată că o versiune modificată de oxitocină cu absorbție celulară îmbunătățită a fost eficientă în modelul de pierdere a memoriei atunci când a fost administrată prin dozare intranazală, în timp ce versiunea nativă de oxitocină nu a fost eficientă." Dr. Verma a adăugat că multe mecanisme medicamentoase sugerate de modelele animale nu s-au tradus în beneficii în studiile clinice. "Va trebui să așteptăm și să vedem cum se traduce acest lucru la oameni", a spus el. "Cu toate acestea, acest studiu sugerează, de asemenea, că anumite modificări ale peptidelor pot ajuta la livrarea mai eficientă a medicamentelor prin bariera nazo-encefalică, iar aceste cunoștințe ar putea fi aplicate pentru a îmbunătăți livrarea la nivelul creierului a multor medicamente." Cuvinte cheie: alzheimer oxitocina studiu Sursa foto: pinterest.com Sursa: https://www.medicalnewstoday.com

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de SanoTeca