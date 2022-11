Bayern Munchen s-a impus la scor de tenis, in partida de aseara din campionatul de fotbal al Germaniei. Bavarezii au inscris de sase ori in poarta celor de la Werder Bremen si acum se afla in fruntea clasamentului din Bundesliga - VIDEO

Bayern Munchen s-a impus la scor de tenis, in partida de aseara din campionatul de fotbal al Germaniei. Bavarezii au inscris de sase ori in poarta celor de la Werder Bremen si acum se afla in fruntea clasamentului din Bundesliga - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md