Un roman emoționant și revelator: „Vălul pictat” de Maugham W. Somerset

Azi am mers la farmacie să-mi iau câte ceva. Lume – nu prea, în fața mea stătea o bătrânică cu o foaie scrisă rând sub rând, semn că se va cam reține la ghișeu. Deci, am avut suficient timp să casc gura la produsele de îngrijire. Când mă gândeam ce să aleg: o apă micelară […]