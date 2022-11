(DOC) Aprobat de Guvern. Antreprenorii vor primi până la 300 de mii de lei compensație pentru credite

13:50

Primăria municipiului Bălți a primit o avertizare privind o posibilă deconectare a orașului de la alimentarea cu apă începând cu mâine, 9 noiembrie. Primarul Nicolai Grigorișin a declarat că va face apel la SIS. Un demers a fost deja trimis către prim-ministra Natalia Gavrilița, cerându-i să intervină în această situație, scrie esp.md. În cadrul unei ședințe săptămânale […]