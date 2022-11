In ce stare se afla soferul care a fost transportat la spital, in urma accidentului de la Soroca: „Se afla in sectia de reanimare acum” - VIDEO

In ce stare se afla soferul care a fost transportat la spital, in urma accidentului de la Soroca: „Se afla in sectia de reanimare acum” - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md