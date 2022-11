Detalii despre racheta căzută la Naslavcea: Proiectilul de tip ”Kalibr”a fost lansată de pe o navă maritimă

11:10

Armata ucraineană a inițiat noaptea trecută mai multe atacuri asupra unor localități ocupate de ruși în regiunea Herson, la vest de râul Nipru. În paralel, în regiunea Lugansk, 21 de soldați ruși s-ar fi predat voluntar forțelor ucrainene. „Comandanții ne-au abandonat. De trei zile nu am mâncat, nu am avut nici apă, am stat în …