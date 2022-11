LIVE Simpatizanții lui ȘOR au ieșit la protest. Sunt nemulțumiți de intenția lui Litvinenco de a declara partidul neconstituțional

09:50

Elevii și profesorii de la Liceul Teoretic „Minerva" din Capitală au primit în dar o tablă interactivă de la Moldindconbank. În acest mod, instituția bancară contribuie la implementarea tehnologiilor moderne în procesul didactic și la facilitatea accesului elevilor și profesorilor la metode mai dinamice de studiere și predare. „Liceul „Minerva" este amplasat în proximitatea băncii […]